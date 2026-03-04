Πρόστιμο στον Πανιώνιο για ρατσιστική συμπεριφορά στον Σεμπά

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους "κυανέρυθρους" με 20.000 ευρώ.

Η Μαρκό είχε καταγγείλει το περιστατικό μετά το μεταξύ των δυο ομάδων παιχνίδι για το πρωτάθλημα όπου σύμφωνα μ το κατηγορητήριο οπαδοί του Πανιωνίου αποκάλεσαν τον Σεμπά "μαϊμού"

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη, την έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ καθώς και σχετικά δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού Τύπου, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων « ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ – ΠΑΕ Γ.Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ», που διεξήχθη στις 21-2-2026 στο Στάδιο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την 2η αγωνιστική της φάσης των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, και πιο συγκεκριμένα στο 75ο λεπτό του ανωτέρω αγώνα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ΠΑΕ από την εξέδρα όπου ευρίσκονταν αποκάλεσαν τον αγωνιζόμενο και ευρισκόμενο εντός του αγωνιστικού χώρου ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης «ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ» DE FREITAS COUTO JOUNIOR, SEBASTIANO (SEBA / ΣΕΜΠΑ) «ΜΑΪΜΟΥ».

επέβαλε με την υπ΄ αριθ. 19/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.