Καλύτερο γκολ της αγωνιστικής του Φιλίπε Ρέλβας στον Βόλο (pic)

Με μεγάλη διαφορά το φανταστικό γκολ του Φιλίπε Ρέλβας απέναντι στον Βόλο με το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 98ο λεπτό, αναδείχτηκε κορυφαίο της23ης αγωνιστικής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος αμυντικός της ΑΕΚ, σκόραρε στο Πανθεσσαλικό με άπιαστο αριστερό σουτ έξω από την περιοχή στην τελευταία φάση του αγώνα, συγκεντρώνοντας το 58,02% στις προτιμήσεις κερδίζοντας το βραβείο βραβείο Stoiximan Best Goal.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Super League:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 23ης αγωνιστικής:

1/ Φ. Ρέλβας 58,02%

2/ Α. Ελ Κααμπί 14,07%

3/ Β. Ταμπόρδα 13,37%

4/ Ε. Σαλσίδο 11,82%

5/ Α. Ζίβκοβιτς 2,72%