Καλύτερο γκολ της αγωνιστικής του Φιλίπε Ρέλβας στον Βόλο (pic)

Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος αμυντικός της ΑΕΚ, σκόραρε στο Πανθεσσαλικό με άπιαστο αριστερό σουτ έξω από την περιοχή στην τελευταία φάση του αγώνα, συγκεντρώνοντας το 58,02% στις προτιμήσεις κερδίζοντας το βραβείο βραβείο Stoiximan Best Goal.
Αναλυτικά η ενημέρωση της Super League:
Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού Stoiximan Best Goal 23ης αγωνιστικής:
1/ Φ. Ρέλβας 58,02%
2/ Α. Ελ Κααμπί 14,07%
3/ Β. Ταμπόρδα 13,37%
4/ Ε. Σαλσίδο 11,82%
5/ Α. Ζίβκοβιτς 2,72%