Άρης: Επιστροφή στις προπονήσεις ενόψει Ατρομήτου

Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη

Αναλυτικά η ενημέρωση των κιτρινόμαυρων:

"Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τετάρτης, που έγινε το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και συνεχίστηκε με παιχνίδια διατήρησης μπάλας και τακτική.

Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νοά Φαντιγκά, Γκαμπριέλ Μισεουί και Νόα Σούντμπεργκ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Πέμπτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (07/03, 17:00), στο πλαίσιο της 24ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League»."