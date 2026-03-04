Κυριακή με... άρωμα τίτλου για το PAOK Academy, πριν τον ημιτελικό Κυπέλλου

Τα τελευταία «τεστ» του θα δώσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (8/3) κόντρα στον Ολυμπιακό, μάχες που κρίνουν τίτλο, λίγο πριν τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό (19/3).

Τα πιο μεγάλα ντέρμπι -μέχρι τα επόμενα- θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή (8/3), στα οποία ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει τους Πειραιώτες σε μία παραδοσιακή μάχη στα τμήματα υποδομών.

Κ19: Ευκαιρία να «κλειδώσει» το πρωτάθλημα πριν τον ημιτελικό Κυπέλλου

Στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη δοκιμάζεται η αήττητη, «ασπρόμαυρη» και Κυπελλούχος Κ19 (12:00), κόντρα σε έναν Ολυμπιακό που δεν δείχνει τόσο ικανός όσο τα προηγούμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικό είναι πώς οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στο -8 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, από τον οποίο έχουν ηττηθεί δις τη φετινή σεζόν, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Στους 46 βαθμούς η ομάδα των Τσιαπακίδη/Χάγκαν, στους 39 ο Παναθηναϊκός, στους 38 ο Ολυμπιακός και στους 37 η ΑΕΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα, καθώς στον πρώτο γύρο δεν ηττήθηκαν από κανέναν από τους τρεις, ενώ τους δύο (ΑΕΚ-ΠΑΟ) τους υποδέχονται στη Θεσσαλονίκη.

Μετά το παιχνίδι στο Ρέντη, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Λεβαδειακό (14/3) πριν τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό (19/3) και πάλι στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής. Ακολουθεί η διακοπή των Εθνικών ομάδων μέχρι τις 29 Μαρτίου, ενώ με την είσοδο του Απρίλη, θα υπολείπονται τρεις αγώνες εκτός έδρας (Ατρόμητος, Παναιτωλικός και Βόλος), και αντίστοιχα τρεις αναμετρήσεις στη Σουρωτή κόντρα σε ΑΕΚ, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό.

Κ17: Να παραμείνει σε απόσταση «αναπνοής» πριν τους τελικούς της Αθήνας

Τα πράγματα για την «ασπρόμαυρη» Κ17 των Ορφανού-Κρινίτσα μπορεί να είναι δύσκολα, όμως οι πρωταθλητές της κατηγορίας δείχνουν να μην τα παρατούν, έχοντας βάσιμες ελπίδες για την διατήρηση των κεκτημένων.

Την Κυριακή (8/3 13:00) ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί στη Σουρωτή τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μείνει εκτός διεκδίκησης από νωρίς με τους 36 βαθμούς του, καθώς ΠΑΟΚ με 43 και Παναθηναϊκός με 46 «μονομαχούν» για τον θρόνο.

Το δύσκολο της υπόθεσης για την Κ17 του ΠΑΟΚ είναι πως αντιμετωπίζει τόσο τους «πράσινους» όσο και την ΑΕΚ εκτός έδρας, παρόλα αυτά έχει αποδείξει πως είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα και θα προσπαθήσει μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να κάνει το... all in στην Αθήνα στα τέλη του Απρίλη (18/4) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Κ15: Κερδίζει και το... σηκώνει από Μάρτη

Ασταμάτητη, απολαυστική και κυριαρχική (και) η φετινή Κ15 του Δικεφάλου. Η τεχνική ηγεσία μπορεί να άλλαξε, με τους Δημητριάδη-Βασιλάκο να αποτελούν πλέον το προπονητικό δίδυμο, παρόλα αυτά η εικόνα όχι μόνο έμεινε ίδια, αλλά και βελτιώθηκε.

18/18 νίκες με εντυπωσιακά νούμερα σε άμυνα και επίθεση, όντας στους 54 βαθμούς στο +6 από τον Ολυμπιακό και στο +17 από τον 3ο Παναθηναϊκό, με την κούρσα του τίτλου να μοιάζει υπόθεση για δύο.

Μόνο που η υπόθεση μπορεί να ξεκαθαρίσει την Κυριακή (8/3 11:00) στη Σουρωτή, καθώς σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος θα σηκώσει από τον Μάρτη την κούπα του πρωταθλητή για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν.

