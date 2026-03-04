Η πρόεδρος της Θέλτα έστειλε επιστολή στην Μαντόνα και... ψάχνει την φανέλα της!

Η πρόεδρος της Θέλτα έστειλε επιστολή στην γνωστή τραγουδίστρια Μαντόνα και ζητάει την βοήθεια της για να βρεθεί η εμφάνιση της ομάδας που φόρεσε σε συναυλία της στο γήπεδο Μπαλαΐδος!

Η σχετική επιστολή της προέδρου της Θέλτα:

« Αγαπητή Μαντόνα,

Σου γράφω για να ζητήσω τη βοήθειά σου σε κάτι που σημαίνει πολλά για εμάς.

Στις 29 Ιουλίου 1990, εμφανίστηκες ζωντανά στο γήπεδό μας, το Μπαλαΐδος, την έδρα της Θέλτα Βίγκο, του συλλόγου που είμαι περήφανη που υπηρετώ ως πρόεδρος. Εκείνο το βράδυ, είχαμε την τιμή να σε δούμε να φοράς τη γαλάζια φανέλα μας.

Αυτή η αγαπημένη ανάμνηση ζει ακόμα ανάμεσα στους οπαδούς μας. Η φωτογραφία σου που φοράς τη φανέλα μας έχει γίνει μύθος και τώρα αποτελεί μέρος της ιστορίας μας, η οποία συχνά γράφεται πέρα ​​από τα όρια του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Πολλοί το βλέπουν αυτό ως απλή σύμπτωση. Μου αρέσει να πιστεύω ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία.

Αν και η δική μας δεν ήταν η μόνη ποδοσφαιρική φανέλα που φόρεσες ποτέ στη σκηνή, αυτή η εμβληματική εικόνα έχει εξελιχθεί και έχει λάμψει διαφορετικά με το πέρασμα των χρόνων. Με την πάροδο του χρόνου κατανοήσαμε καλύτερα τι πρέσβευες τότε: να αμφισβητείς τους καθιερωμένους κανόνες και να αντιστέκεσαι σε όσους προσπαθούν να σου πουν τι μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις.

Στην ομάδα μας αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη γραμμή σκέψης.

Γι' αυτό ελπίζουμε να βρούμε το ένδυμα που φορούσατε κάποτε. Αυτή η αναζήτηση είναι μια πράξη μνήμης, ένα σύμβολο μέρους της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου μας και αυτού που αντιπροσωπεύει.

Αυτή την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, θα θέλαμε να σας στείλουμε μια χειρονομία στοργής από το σπίτι μας, το στάδιο Balaidos. Θα γίνει στις 8:45 μ.μ., πριν από τον αγώνα Θέλτα - Ρεάλ Μαδρίτης, με σκοπό να σας κάνουμε μια απλή ερώτηση:

Το έχετε;

Αν γνωρίζετε πού μπορεί να βρίσκεται ή αν θέλετε να συμμετάσχετε στην αναζήτηση για να το ανακτήσουμε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω προσωπικού μηνύματος (DM).

Με θαυμασμό,

Marián Mouriño Terrazo

Πρόεδρος

Real Club Θέλτα ντε Βίγκο».