Μπενίτεθ: «Δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ και στάθηκε στις αλλαγές που πρέπει να γίνονται στην ενδεκάδα από αγώνα σε αγώνα.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήγησε ότι με τον τρόπο αυτό όλοι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν ενεργά μέλη της ομάδας και η νοοτροπία γίνεται δυνατότερη, ενώ επεσήμανε ότι ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα του στο Ηράκλειο πριν λίγες ημέρες, με τους «πράσινους» ωστόσο να έχουν το πάνω χέρι για τη νίκη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag:

«Όταν παίζεις δύο αγώνες την εβδομάδα, πρέπει να αλλάζεις ποδοσφαιριστές. Το κάναμε απέναντι στον Άρη με επτά παίκτες και κερδίσαμε, κάτι που σημαίνει πως υπήρχε ένα θετικό σημάδι ότι η ομάδα γίνεται πιο ισχυρή. Θα κάνουμε το ίδιο και στο επόμενο παιχνίδι. Θα αναλύσουμε λεπτομερώς τον καθένα ξεχωριστά για να δούμε ποιος είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Και για κάθε θέση θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν μέρος του γκρουπ και είναι φανταστικό αν μπορείς να κερδίζεις, γιατί η νοοτροπία της ομάδας γίνεται δυνατότερη και όλοι οι παίκτες, στο τέλος της ημέρας, έχουν συνεισφορά.

Περιμένω ένα διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα που δώσαμε με τον ΟΦΗ. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας γιατί έχουν αυτοπεποίθηση και θα είναι μια πρόκληση γι’ αυτούς να αλλάξουν αυτό που συνέβη την προηγούμενη φορά. Οπότε θα είναι δύσκολο. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος πως μπορούμε να κερδίσουμε το ματς. Όπως πάντως έχουμε δει σε αυτή τη Λίγκα, δεν υπάρχουν εύκολοι αγώνες, οπότε θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας».