Σαν σήμερα: Ο Κασναφέρης, η εποχή της δυσωδίας και το 0-1 του Παπαδόπουλου (vid)

Το ιστορικό «και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» της ΕΡΤ, αλλά και η πρώτη φάση του αγώνα που δίνει το στίγμα της πιο βρώμικης εποχής που βίωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δείτε και θα καταλάβετε…

Σαν σήμερα, πριν από 19 χρόνια ο Παναθηναϊκός πανηγύριζε ένα μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκη, επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο να... ξεραίνει τους Ερυθρόλευκους στο 89ο λεπτό.

Ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία για αρκετούς λόγους, σε μία εποχή που το ελληνικό ποδόσφαιρο... έζαιχνε στην πιο βρώμικη εποχή του.

Από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει κανείς;

Από τη δυσώδη διαιτησία του Γιώργου Κασναφέρη, ο οποίος αρνήθηκε πέναλτι-μαρς στον Παπαδόπουλο σε μαρκάρισμα του Ανατολάκη;

Το περιβόητο... "και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα" του εκφωνητή της ΕΡΤ όταν ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης έκλεψε την μπάλα από τον Ανατολάκη και "σέρβιρε" στον επερχόμενο Παπαδόπουλο για να τη στείλει στα δίχτυα του Νικοπολίδη;

Ή μήως τον χαμό που επικράτησε αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος, καθώς από την πλευρά των οργανωμένων εκτοξεύτηκαν δεκάδες φωτοβολίδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας τη διακοπή της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο και θυμηθείτε όσα είχαν συμβεί στις 4 Μαρτίου του 2007: