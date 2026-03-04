Ατλέτικο Μαδρίτης: Επιβεβαιώνει ο Αλεμάνι για τον Έντερσον

Τον Έντερσον της Αταλάντα θέλει να αποκτήσει το καλοκαίρι η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Κόνορ Γκάλαχερ άφησε τον Ιανουάριο την Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης για να επιστρέψει στην Αγγλία και την Premier League για την Τότεναμ, έναντι ποσού 40 εκατ. ευρώ. Ο 25χρονος Αγγλος διεθνής μέσος δεν είχε την καριέρα που επιθυμούσε στη La Liga και ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποδέχτηκε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Για να καλύψει το κενό του στη μεσαία γραμμή ο «Τσόλο» επιμένει στην απόκτηση του Εντερσον από την Αταλάντα, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «Mundo Deportivo» και επιβεβαίωσε ο αθλητικός διευθυντής των «ροχιμπλάνκος», Ματέου Αλεμάνι:

«Ναι ο Εντερσον είναι στη λίστα μας. Προσπαθήσαμε τον Ιανουάριο να τον πάρουμε, αλλά δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε με την Αταλάντα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε το προσεχές καλοκαίρι».

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος έχει συμβόλαιο με τους «μπεργκαμάσκι» μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.