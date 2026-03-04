Τρίποντο ή γκέλα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ; (poll)

Δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις στη Stoiximan Super League και το SDNA σας καλεί να ψηφίσετε για τα ματς σε Λεωφόρο και Νεάπολη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ (18:00) σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής και θέλει να συνεχίσει το καλό σερί του, για να αγκαλιάσει ακόμα πιο σφιχτά την είσοδο στην τετράδα που εξασφαλίζει και το εισιτήριο του Europa League. Με ανεβασμένη ψυχολογία και ο ΟΦΗ μετά την τριάρα επί της Λάρισας, έχοντας χάσει μόνο από τους Πράσινους τον τελευταίο... αρκετό καιρό, στο ματς που έδωσαν στο Παγκρήτιο.

Με μεγάλο "πρέπει" και ο ΠΑΟΚ στη Νεάπολη (20:00), σε εξ αναβολής ματς της 18ης αγωνιστικής, κόντρα στην Κηφισιά. Ο Δικέφαλος επέστρεψε στις νίκες με το 2-0 επί του Αστέρα, αλλά θέλει πάση θυσία το διπλό για να βρει στην κορυφή τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με τον ίδιο βέβαια να υπερέχει στην ισοβαθμία των τριών, λίγες ημέρες πριν το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Θα κάνει το... καθήκον του κόντρα στην νεοφώτιστη ομάδα των βορείων προαστίων που ανάσανε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στον Λεβαδειακό;

Τα δύο ματς ψάχνουν απαντήσεις!

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