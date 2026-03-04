Μέρα εξ αναβολής για Παναθηναϊκό με ΟΦΗ και ΠΑΟΚ με Κηφισιά

Δύο εξ αναβολής παιχνίδια των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, διεξάγονται σήμερα για την 1η και τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Με καθυστέρηση πολλών μηνών, τακτοποιούνται σήμερα οι εκκρεμότητες στη Stoiximan Super League, με δύο εξ αναβολής παιχνίδια. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, σε παιχνίδι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Τότε οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει την αναβολή του, λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων και επειδή έκτοτε το πρόγραμμα ήταν τόσο γεμάτο, δεν υπήρχε κάποια κενή ημερομηνία νωρίτερα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει τη νίκη για να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα, όντας πλέον σε καλό αγωνιστικό φεγγάρι. Οι Κρητικοί από την άλλη θέλουν τους βαθμούς, για να μη χάσουν άλλο έδαφος στην προσπάθειά τους να τερματίσουν στις θέσεις 5-8.

Ο ΠΑΟΚ στις 20:00 αντιμετωπίζει στη Νίκαια την Κηφισιά, σε παιχνίδι για την 18η αγωνιστική. Τότε ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε ζητήσει την αναβολή του ματς, που ήταν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Europa League. Με νίκη η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ανεβαίνει στο ρετιρέ της βαθμολογίας μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Από την πλευρά της η Κηφισιά προέρχεται από τη νίκη κόντρα στον Λεβαδειακό και θέλει να βάλει… δύσκολα στον ΠΑΟΚ, για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα την απομακρύνει από τις θέσεις του υποβιβασμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

1η αγωνιστική

18:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ COSMOTE SPORT 2 HD

18η αγωνιστική

20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ COSMOTE SPORT 1 HD

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23 53

2. ΑΕΚ 23 53

3. ΠΑΟΚ 22 50

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 23 39

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 39

6. ΟΦΗ 22 28

7. ΑΡΗΣ 23 28

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 23 27

9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 23 27

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 22 24

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23 21

12. ΑΕΛ NOVIBET 23 21

13. ASTERAS AKTOR 23 16

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 23 12