Μαχλάς για Νους: «Ο Ολυμπιακός έχει ήδη κινηθεί για την απόκτησή του»

Το όνομα του Τιάγκο Νους βρίσκεται στο προσκήνιο, με τον Νίκο Μαχλά να αποκαλύπτει πως υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον μεσοεπιθετικό του ΟΦΗ.

Ο παλαίμαχος φορ των Κρητικών, μίλησε σε ραδιοφωνική εκπομπή και σκιαγράφησε το αγωνιστικό προφίλ του Αργεντινού άσου, τονίζοντας τον εκρηκτικό χαρακτήρα και το πάθος που έχει.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ποδοσφαιριστή με έντονο ταμπεραμέντο, ικανό στο ένας εναντίον ενός και με μεγάλη ταχύτητα, που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Παράλληλα, ο Μαχλάς στάθηκε και στη «διπλή όψη» του χαρακτήρα του, λέγοντας πως η ένταση με την οποία αγωνίζεται του έχει στοιχίσει σε κάρτες, στοιχείο που σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επηρεάσει την ομάδα του.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, ήταν η αποκάλυψη πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη κάνει κίνηση για την περίπτωσή του, κάτι που ενδέχεται να πυροδοτήσει εξελίξεις ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

«Έχει το ταπεραμέντο του Αργεντινού. Είναι ο παίκτης που είναι ικανός να μαλώνει με όλους και με όλα. Είναι τόσο ωραίο να τον βλέπεις. Έχει το ένας εναντίον ενός, ταχύτητα.

Σε ένα ματς είχε κερδίσει 6-7 κίτρινες από τους τους αντιπάλους. Είναι ένας πολεμιστής. Βέβαια έχει στερήσει βαθμούς από την ομάδα, καθώς είναι οξύθυμος και δέχεται πολλές κάρτες. Προτάθηκε από μάνατζερ, εξετάστηκε και ήρθε ως δανεικός, με την ομάδα να τον αγοράζει φέτος το καλοκαίρι. Έχει κάνει κρούση ο Ολυμπιακός ήδη».