Σπόρτινγκ - Πόρτο 1-0: Προβάδισμα τελικού με Σουάρες

Η Σπόρτινγκ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Κύπελλο Πορτογαλίας, αφού νίκησε με 1-0 την Πόρτο στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε στο 62ο λεπτό, όταν ο Λουίς Σουάρες πήρε την εκτέλεση πέναλτι και ευστόχησε, χαρίζοντας στα «λιοντάρια» σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Ο Κολομβιανός φορ νίκησε από τα 11 βήματα τον Ντιόγκο Κόστα, σε ένα ματς που είχε ρυθμό και ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές.

Ο αγώνας ήταν ισορροπημένη, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν φάσεις και να δείχνουν διάθεση να επιτεθούν, επιβεβαιώνοντας πως η μεταξύ τους μάχη δεν περιορίζεται μόνο στη Primeira Liga αλλά επεκτείνεται και στο Κύπελλο.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία, ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο της Σπόρτινγκ, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης δεν βρέθηκε στην αποστολή της ομάδας του Ρουί Μπόρζες.