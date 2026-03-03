Ολλανδία: Έκανε το θαύμα η Ναϊμέγκεν και πέρασε στον τελικό κυπέλλου!

Η Ναϊμέγκεν απέκλεισε την Αϊντχόφεν και προκρίθηκε στον τελικό του ολλανδικού κυπέλλου.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο τελικός του ολλανδικού κυπέλλου δεν θα έχει κάποιον από τους Big-3 (Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Φέγενορντ).

Η Ναϊμέγκεν έκανε το θαύμα και θα βρεθεί για 6η φορά σε τελικό, προσπαθώντας να κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της.

Σε ένα συναρπαστικό ημιτελικό επικράτησε 3-2 της Αϊντχόφεν και ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά.

Η NEC προηγήθηκε από νωρίς με τον Λίνσεν (5'), όμως η PSV γύρισε άμεσα το ματς με τέρματα από Σαλιμπάρι (16') και Μαν (20').

Το γκολ του Ντάσα λίγο πριν το ημίχρονο (37') έφερε και πάλι ισορροπία για να έρθει ο Ονάλ να πετύχει το χρυσό τέρμα (61', 3-2) που έδωσε στην Ναϊμέγκεν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Άλκμααρ ή Τέλσταρ.