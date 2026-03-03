Φέρντιναντ «Το στούντιο έγινε καταφύγιο – Τρομακτικό να ακούς πυραύλους πάνω από το σπίτι»

Σοκαριστικές ήταν οι δηλώσεις του Ρίο Φέρντιναντ για την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια.

Ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε σε podcast για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει με την οικογένειά του, περιγράφοντας σκηνές φόβου και αβεβαιότητας, εν μέσω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, οι ήχοι από πυραύλους, αεροπλάνα και εκρήξεις δημιούργησαν μια πρωτόγνωρη και τρομακτική εμπειρία:

«Ήταν μια περίεργη εβδομάδα για εμένα, δεν θα πω ψέματα. Είναι τρομακτικό όταν ακούς πυραύλους και μαχητικά να περνούν από πάνω σου και μεγάλες εκρήξεις, χωρίς να γνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει».

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του ως πατέρας, εξηγώντας πως προσπαθεί να διατηρεί την ψυχραιμία του για χάρη των παιδιών του:

«Πρέπει να μείνεις ήρεμος, να εξηγείς στα παιδιά τι συμβαίνει και να τα βοηθάς να διαχειριστούν την κατάσταση».



Μάλιστα, αποκάλυψε πως το στούντιό του έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε καταφύγιο: «Μας συμβούλεψαν να κατεβούμε στο υπόγειο την πρώτη νύχτα. Κοιμηθήκαμε εκεί, με παπλώματα. Το στούντιό μου έχει γίνει το καταφύγιό μου».

Παρά τον φόβο, ο Φέρντιναντ τόνισε πως αισθάνεται ασφαλής, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη και έντονα φορτισμένη.