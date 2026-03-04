Μουντιάλ 2026: Παρουσιάστηκε η επετειακή αφίσα για τις 100 ημέρες πριν την έναρξη

Στη δημοσιότητα δόθηκε στις 3 Μαρτίου η επίσημη αφίσα του Μουντιάλ 2026, η οποία έχει να κάνει με το ότι μένουν 100 μέρες μέχρι την πρώτη σέντρα.

Το έργο είναι συλλογή των 16 αφισών που είχαν παρουσιαστεί για τις διοργανώτριες πόλεις και έχει έμπνευση από τα τρία κράτη που φιλοξενούν τη διοργάνωση.

Στο κέντρο της αφίσας είναι η μορφή ενός ποδοσφαιριστή, μέσα από ένα κολάζ που συμβολίζει τη δύναμη του αθλήματος να ενώνει λαούς και πολιτισμούς.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, με 104 αγώνες. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Στάδιο της Νέας Υόρκης.

Για πρώτη φορά, τρεις δημιουργοί συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό της επίσημης αφίσας. Πρόκειται για τον Καναδό Κάρσον Τινγκ, τη Μεξικανή Μινέρβα GM και τον Αμερικανό Χανκ Ουίλις Τόμας.