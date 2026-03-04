Η Τότεναμ διαμαρτύρεται επισήμως για τη διαιτησία στην Premier League

Η Τότεναμ προχώρησε σε επίσημη κίνηση εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της προς την αρμόδια αρχή διαιτησίας στην Αγγλία, καταθέτοντας επιστολή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC Sport, οι Λονδρέζοι τονίζουν πως σε κομβικά σημεία της φετινής σεζόν έχουν αδικηθεί, με την ένσταση να είναι κυρίως σε φάσεις εντός περιοχής.

Ένα από τα περιστατικά που αναφέρονται έχει να κάνει με το ντέρμπι με την Άρσεναλ, όπου το γκολ του Μουανί που θα έκανε το σκορ 2-2 ακυρώθηκε, αφού οι διαιτητές έκριναν πως είχε προηγηθεί σπρώξιμο στον Γκάμπριελ.

Παράλληλα, στον αγώνα με τη Φούλαμ, υπήρξε διαμαρτυρία για πιθανή παράβαση χεριού πριν από γκολ του Γουίλσον, φάση που δεν δόθηκε.

Μέχρι στιγμής, η αρμόδια διαιτητική αρχή δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το περιεχόμενο της επιστολής, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή και να τροφοδοτεί τη συζήτηση γύρω από τη συνέπεια των αποφάσεων στην Premier League.