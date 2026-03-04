Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι γιορτάζουν 5 χρόνια στη Ρέξαμ ως σχολιαστές

Πέντε χρόνια πέρασαν από τότε που οι ηθοποιοί Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι έγιναν συνιδιοκτήτες της ουαλικής ομάδας Ρέξαμ, και η πορεία τους είναι εντυπωσιακή.

Η αγγλική ανέβηκε από την πέμπτη κατηγορία στη δεύτερη και τώρα ψάχνει την ιστορική άνοδο στην Premier League, ενώ ταυτόχρονα έχει γίνει παγκόσμιο brand με σειρά στο Disney+.

Για να γιορτάσουν τα πέντε χρόνια στο τιμόνι, οι δύο ηθοποιοί θα αναλάβουν χρέη σχολιαστών στο ουαλικό ντέρμπι Ρέξαμ - Σουόνσι στις 13 Μαρτίου για το Sky Sports.

Όπως δήλωσαν, «κανείς μας δεν έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο, ειδικά σε ένα άθλημα του οποίου τους κανόνες μάθαμε πριν πέντε χρόνια. Είμαστε ευγνώμονες στους συνεργάτες μας σε EFL και Sky Sports και ελπίζουμε να έχουν έτοιμο το κουμπί με το... μπιπ».