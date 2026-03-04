Finalissima: Τρεις υποψήφιες έδρες αντί του Κατάρ

Η διεξαγωγή του Finalissima παραμένει ανοιχτή, καθώς όλα δείχνουν ότι ο αγώνας δεν θα γίνει στο Κατάρ, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Γι'αυτό, η FIFA εξετάζει τρεις εναλλακτικές λύσεις για τον αγώνα ανάμεσα στην κάτοχο του Κόπα Αμέρικα, Αργεντινή, και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία.

1. MetLife Stadium – Νέα Υόρκη

Μία από τις επιλογές είναι το MetLife Stadium, ως μια επιπλέον «πρόβα» ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που θα φιλοξενηθεί και στις ΗΠΑ.

2. Σαντιάγο Μπερναμπέου – Μαδρίτη

Στην Ευρώπη, υποψήφιο είναι το Σαντιάγο Μπερναμπέου, έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο έχει φιλοξενήσει σπουδαίους διεθνείς τελικούς στο παρελθόν.

3. Ολίμπικο – Ρώμη

Η τρίτη επιλογή είναι το Ολίμπικο της Ρώμης, μια έδρα που θεωρείται κοινής αποδοχής και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει οργανωτικά και αγωνιστικά τις δύο ομοσπονδίες.

Η τελική απόφαση αναμένεται το προσεχές διάστημα, με τη FIFA να σταθμίζει αγωνιστικά, εμπορικά και γεωπολιτικά κριτήρια πριν δώσει οριστικά την έδρα του μεγάλου αγώνα.