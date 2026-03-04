Ράσφορντ: Οπαδός της Οβιέδο αντιμετωπίζει φυλάκιση για ρατσιστική επίθεση

Ένας 19χρονος οπαδός της Οβιέδο είναι αντιμέτωπος με σοβαρές νομικές συνέπειες, καθώς η Εισαγγελία του Πριγκιπάτου των Αστουριών ζητά ποινή φυλάκισης 15 μηνών, πρόστιμο 2.880 ευρώ και αποζημίωση 2.000 ευρώ για ρατσιστική επίθεση κατά του Μάρκους Ράσφορντ.

Το επεισόδιο καταγράφηκε από θεατή και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η ίδια Εισαγγελία είχε πρόσφατα ζητήσει επίσης ποινή φυλάκισης και πρόστιμο για άλλο οπαδό της Οβιέδο, ο οποίος είχε εξυβρίσει τον Κιλιάν Μπαπέ σε αγώνα της 24ης Αυγούστου, δείχνοντας ότι η αρχή παίρνει σοβαρά την καταπολέμηση των ρατσιστικών συμπεριφορών στα γήπεδα.

Το περιστατικό υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για αυστηρά μέτρα κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο και την ευθύνη των συλλόγων και των φιλάθλων για την προστασία των παικτών.