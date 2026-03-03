Παναθηναϊκός: Μεγάλη ζήτηση τα εισιτήρια για Λιβαδειά – Διαθέσιμες άλλες δύο θύρες

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα στηρίξουν μαζικά την ομάδα τους στο κρίσιμο παιχνίδι της Βοιωτίας και έτσι οι «πράσινοι» έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους τις θύρες 5VIP και 6.

Το Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός είναι κομβική αναμέτρηση για την είσοδο στα πλέι οφ της Super League. Έτσι οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» θα δώσουν δυναμικό παρών στο γήπεδο της πόλης της Βοιωτίας. Με τη ζήτηση των εισιτηρίων να είναι μεγάλη.

Για το λόγο αυτό οι «πράσινοι» έχουν στη διάθεση των φίλων τους και τις θύρες 5VIP και 6, πέρα από αυτές που ήδη είχαν εξασφαλίσει από τους γηπεδούχους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (8/3, 19:00), ότι διαθέσιμες είναι οι θύρες 5, 6 και 5 VIP. Στις θύρες 5 και 6 η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 40 ευρώ ενώ για την 5 VIP στα 50 ευρώ.

Αγοράστε το εισιτήριό σας ανά θύρα:

θύρα 5

θύρα 6

θύρα 5 VIP