Ροσενιόρ: «Από αυτά τα πισωγυρίσματα που έχουμε, πρέπει να μάθουμε το γιατί»

Ο Λίαμ Ροσενιόρ υποστήριξε πως η Τσέλσι πρέπει να έχει συνεχώς κίνητρο και πως τα πίσωγυρίσματα της απόδοσης των παικτών του δεν είναι κάτι το θετικό.

Ο τεχνικός των «Μπλε» αναφέρθηκε και στο γεγονός πως οι παίκτες του πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι.

«Αν κοιτάξετε τα στατιστικά μας όταν έχουμε 11 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, πριν και μετά τον χρόνο μου εδώ, η πιθανότητα νίκης μας εκτοξεύεται.

Αυτό πρέπει να είναι κίνητρο από μόνο του για να διασφαλίσουμε ότι μένουμε συγκεντρωμένοι στα κρίσιμα σημεία.

Από αυτά τα πισωγυρίσματα που έχουμε, πρέπει να μάθουμε γιατί, αν το κάνουμε, έχουμε αποδείξει, ακόμη και στον σύντομο χρόνο μου εδώ, ότι μπορούμε να είμαστε μια κορυφαία ομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα».