Η Ρεάλ Μαδρίτης σε κρίση: Ο Αρμπελόα χάνει την εμπιστοσύνη του συλλόγου

Η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει να έχει χάσει τον δρόμο της. Η ήττα από τη Χετάφε έφερε ξανά στο προσκήνιο τις αμφιβολίες για τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα με την Χετάφε, αλλά ότι αρκετοί παίκτες εμφανίζουν πτώση στην απόδοσή τους, με τη συγκέντρωση να φαίνεται ότι έχει χαθεί και άπαντες δείχνουν τον Ισπανό τεχνικό.

«Η μεγάλη ευκαιρία για ανασύνταξη έρχεται σε λίγες μέρες. Η Μάντσεστερ Σίτι θα βρεθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για το Champions League, και η Ρεάλ πρέπει να δείξει ότι μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Ο Αρμπελόα έχει οκτώ μέρες να ξανακερδίσει την πίστη των παικτών του και να επαναφέρει την πνευματική τους ετοιμότητα.

Η εικόνα με τη Χετάφε ήταν αποκαρδιωτική. Τα τελευταία 20 λεπτά δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, μόνο αχρείαστα φάουλ, κίτρινες και κόκκινες κάρτες, διαμαρτυρίες και λάθη. Η ομάδα χρειάζεται άμεση αντίδραση, γιατί η σεζόν μπορεί να κριθεί μέσα σε 90 λεπτά με τη Σίτι» αναφέρει η AS.