«Στοπ» στα βάρη για τον Αντάμα Τραορέ με απόφαση Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ απαγόρευσε στον Αντάμα Τραορέ να σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο του προπονητικού κέντρου της ομάδας και υπάρχει σοβαρός λόγος.

Η απόφαση των «Σφυριών» σχετίζεται με τη μυώδη σωματοδομή του Ισπανού εξτρέμ, αφού θεωρείται πως δεν χρειάζεται περαιτέρω ενδυνάμωση με βάρη και ότι δεν θα του κάνει καλό.

Ο προπονητής της ομάδας, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η γενετική του είναι έτσι εδώ και καιρό και θα πρέπει να αποφεύγει το γυμναστήριο. Του έχω πει να μείνει εκτός γυμναστηρίου. Είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να συνειδητοποιήσει. Το βάρος που κουβαλά είναι αρκετό. Θα κάνει προληπτική δουλειά (στο γυμναστήριο), αλλά δεν θα βρίσκεται εκεί για να σηκώνει βάρη».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα,, ο Τραορέ θα συνεχίσει ειδικό πρόγραμμα πρόληψης τραυματισμών και συντήρησης φυσικής κατάστασης, χωρίς όμως να συμμετέχει σε προπονήσεις ενδυνάμωσης με επιπλέον βάρη.