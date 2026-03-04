Ψάχνεται με Νμέτσα ο Πεπ Γκουαρντιόλα

Η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επαναφοράς του μέσου Φέλιξ Νμέτσα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο 25χρονος χαφ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τους «Πολίτες» πριν από πέντε χρόνια χωρίς να καταγράψει συμμετοχή, βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της αγγλικής ομάδας, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να επιθυμεί την επιστροφή του στο «Έτιχαντ».

Ο Νμέτσα είναι αδελφός του Λούκας Νμέτσα, ο οποίος αγωνίζεται στη Λιντς Γιουνάιτεντ, και τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως βασικό στέλεχος της Ντόρτμουντ στη μεσαία γραμμή.

«Η αξία του εκτιμάται περίπου στα 60 εκατομμύρια λίρες, ποσό που αντικατοπτρίζει την αγωνιστική του εξέλιξη και τη σταθερή του παρουσία στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Το αν η Σίτι θα προχωρήσει σε επίσημη πρόταση παραμένει ανοιχτό, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις το προσεχές διάστημα».