Ράις: «Είμαστε τόσο πεινασμένοι για τίτλους»

Ο Ντέκλαν Ράις έκανε λόγο για την προσπάθεια της Άρσεναλ να κατακτήσει όσους περισσότερους τίτλους μπορεί μέσα στην σεζόν.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της ομάδας, ανέφερε πως πιστεύει πολύ στον Μικέλ Αρτέτα και γενικότερα στην ποιότητα των συμπαικτών του.

«Είμαστε τόσο πεινασμένο για όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Γι’ αυτό ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο. Πιστεύω απόλυτα στο όραμα του προπονητή.

Όταν κοιτούσα αυτή την ομάδα απ’ έξω, πίστευα πλήρως σε όλους τους παίκτες και στην ποιότητα που έχουμε. Έχουμε μόνο βελτιωθεί με την ποιότητα του ρόστερ. Αλλά τώρα είναι στο χέρι μας.

Έχω πει ότι ο προπονητής μάς δίνει τα πάντα. Μας δίνει τη βάση για να βγούμε και να παίξουμε. Αλλά είναι στο χέρι μας να αναλάβουμε την ευθύνη και να πάμε να κερδίσουμε, και το αισθάνομαι αυτό φέτος. Νιώθω αυτή τη φωτιά μέσα μας, να πάμε και να το πετύχουμε, σίγουρα».