Παναθηναϊκός: Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή για ΟΦΗ – Πολλά προβλήματα οι «πράσινοι»

Οι «πράσινοι» έτοιμοι για το σημαντικό παιχνίδι με τους Κρητικούς, έχοντας εκτός τους Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρα, Σιώπη, Πάλμερ – Μπράουν, ενώ δεν υπολογίζουν τους τιμωρημένους Καλάμπρια και Σφιντέρσκι.

Η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ (Τετάρτη 4/3, 18:00) δίνει την ευκαιρία που έψαχνε το «τριφύλλι». Με νίκη ανεβαίνει στις θέσεις των πλέι οφ, αποκτώντας το πλεονέκτημα απέναντι στον Λεβαδειακό. Λίγες μέρες πριν το παιχνίδι στην πόλη της Βοιωτίας.

Για να το κατορθώσει αυτό, το έργο του μόνο εύκολο δεν θα είναι κόντρα στον ΟΦΗ. Πέρα απ’ την αξία του αντιπάλου, είναι και τα πολλά προβλήματα του «τριφυλλιού». Με την κόπωση απ’ τα συνεχόμενα ματς και τις πολλές απουσίες.

Ντέσερς, Τσιριβέγια, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Κώτσιρας, δεν υπολογίζονται λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εκτός είναι και οι τιμωρημένοι Καλάμπρια, Σφιντέρσκι.

Η ενημέρωση της «πράσινης» ΠΑΕ για την τελευταία προπόνηση πριν το ματς και η αποστολή του «τριφυλλιού»:

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εξ αναβολής εντός έδρας αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κόντρα στον ΟΦΗ (4/3, 18:00). Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και θεραπεία οι Σιώπης, Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που είναι στην αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Καλάμπρια και Σφιντέρσκι έχουν συμπληρώσει κάρτες και θα εκτίσουν την ποινή μίας αγωνιστικής στο συγκεκριμένο παιχνίδι.