Κηφισιά: Με πολλές απουσίες η αποστολή για ΠΑΟΚ (pic)

Γνωστή έγινε η αποστολή της Κηφισιάς για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Σεμπαστιάν Λέτο να έχει να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει πολλές απουσίες.

Πιο συγκεκριμένα εκτός είναι οι τιμωρημένοι λόγω καρτών Λούκας Βιγιαφάνιες, Γιάκουμπ Πόκορνι, Νταβίντ Σιμόν, Ρούμπεν Πέρεθ, Τόλης Χριστόπουλος και Έμπο, αλλά και οι χρόνια τραυματίες Λουτσιάνο Μαϊντάνα, Τζέρεμι Αντόνισε και Τσε Νούνελι. Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Λάμψιας, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Πόθας, Ρουκουνάκης, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Λίγδας, Πατήρας, Μούσιολικ, Ταβάρες, Μίγιτς. Η σχετική ανάρτηση: Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kifisia FC - ΠΑΕ Κηφισιά (@kifisiafc)