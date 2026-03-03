Σκληρό… καρύδι και «ζημιάρης» ο Λέτο κόντρα στο «Big-4»

Το SDNA κάνει focus στις επιδόσεις του Αργεντινού τεχνικού της Κηφισιάς απέναντι στους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένα ακόμα μεγάλο…διαγώνισμα περιμένει τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αργεντινός τεχνικός ετοιμάζεται να λάβει θέση στην προπονητική «σκακιέρα» έχοντας απέναντι του τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Κι όλο αυτό με φόντο την εξ αναβολής αναμέτρηση Κηφισιά – ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Τετάρτη (4/3) στο γήπεδο της Νεάπολης.

Ο 39χρονος προπονητής της αθηναϊκής ομάδας, όχι μόνο αποτελεί σκληρό…καρύδι για το «Big -4» την τρέχουσα σεζόν, αλλά σε δύο περιπτώσεις έχει κάνει μέγα- ζημιές με θύματα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Σε έξι συνολικά αναμετρήσεις με αντιπάλους τους Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό μετράει δύο νίκες και τέσσερις ήττες εκ των οποίων η μία από την Ένωση (2-3) στο 90+2΄, ενώ δεν έχει ιστορικό αναμετρήσεων με τον ΠΑΟΚ.

Το SDNA κάνει φλας – μπακ στα…παράσημα που έραψε στην στολή του ο κόουτς – Λέτο πετώντας στο «καναβάτσο» (3-2) τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό και κατακτώντας την ισοπαλία (1-1) κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη».

14 Σεπτεμβρίου 2025 / Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2

H νεοφώτιστη Κηφισιά επικράτησε 3-2 του Παναθηναϊκού στο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και μάλιστα με ανατροπή, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον τότε ποδοσφαιριστή της (νυν παίκτη του Τριφυλλιού) Ανδρέα Τετέι.

Στο πρώτο του ματς ως προπονητής απέναντι στο Τριφύλλι, ο Λέτο είχε ως στρατηγική τις μεγάλες μπάλες από την άμυνά προκειμένου να αποφύγει το πρέσινγκ και έδωσε έμφαση στις άμεσες μεταβάσεις (επιθετικό τρανζίσιον), έχοντας ως target man τον θηριώδη Τετέι.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ τα highlights της αναμέτρησης.

20 Δεκεμβρίου 2025 / Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

Η γκολάρα του Παντελίδη έβαλε στοπ στον Ολυμπιακό και κράτησε όρθια την Κηφισιά του Λέτο στο Φάληρο. Οι Πειραιώτες στο 17ο λεπτό του αγώνα κέρδισαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Πέτκοφ πάνω στον Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ ανέλαβε την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση.

Η... απάντηση της Κηφισιάς ήταν άμεση όμως και έξι λεπτά μετά ο Παντελίδης εκμεταλλεύτηκε με υποδειγματικό τρόπο την ωραία κάθετη πάσα του Πόμπο και τελείωσε όμορφα τη φάση από πλάγια θέση για το 1-1.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ τα highlights της αναμέτρησης.