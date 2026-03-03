Κι όμως, ο Ντάνι Ρόχας της σειράς «Ted Lasso»… βρήκε ομάδα!

Ο Κρίστο Φερνάντες δοκιμάζεται στην Ελ Πάσο Λοκομοτίβ και το ποδόσφαιρο συναντά ξανά το όνειρο. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Όταν η μυθοπλασία ακουμπά την πραγματικότητα, το αποτέλεσμα έχει πάντα ενδιαφέρον. Ο Κρίστο Φερνάντες, ο Μεξικανός ηθοποιός που αγαπήθηκε ως «Ντάνι Ρόχας» στην εξαιρετική σειρά «Ted Lasso», δεν περιορίζεται πλέον στα γυρίσματα. Βρίσκεται σε δοκιμή με την Ελ Πάσο Λοκομοτίβ, ομάδα της USL Championship (β’ κατηγορία των ΗΠΑ, μετά τη MLS), διεκδικώντας επαγγελματικό συμβόλαιο στα 35 του χρόνια.

Πριν γίνει τηλεοπτικός σταρ, ο Φερνάντες είχε άλλες φιλοδοξίες. Ως έφηβος αγωνίστηκε στις ακαδημίες της Τέκος στη Γουαδαλαχάρα, ενός ιστορικού μεξικανικού συλλόγου. Ένας σοβαρός τραυματισμός έβαλε φρένο στο όνειρο της επαγγελματικής καριέρας και τον οδήγησε στην υποκριτική. Η ζωή έκανε στροφή, αλλά η μπάλα δεν έφυγε ποτέ από το κάδρο.

Δοκιμή με ουσία, όχι επικοινωνιακό τρικ

Το θέμα πήρε διαστάσεις όταν φίλαθλοι εντόπισαν τον Φερνάντες στις προπονήσεις της Ελ Πάσο Λοκομοτίβ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Τομ Χιντλ, ο ηθοποιός αγωνίστηκε για 30 λεπτά σε φιλικό απέναντι στη Νιου Μέξικο Γιουνάιτεντ, στη νίκη 4-1 της ομάδας του Τζούνιορ Γκονζάλες.

Η ίδια η Ελ Πάσο Λοκομοτίβ εξέδωσε ανακοίνωση, η οποία αργότερα «κατέβηκε», επιβεβαιώνοντας ότι ο Φερνάντες βρίσκεται σε καθεστώς δοκιμής και ότι απόφαση για το μέλλον του θα ληφθεί εντός των ημερών. Δεν πρόκειται λοιπόν για καλεσμένο της εβδομάδας, αλλά για κανονική ποδοσφαιρική αξιολόγηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον περασμένο μήνα ο Φερνάντες αγωνίστηκε και με τη δεύτερη ομάδα των Σικάγο Φάιρ, δείχνοντας ότι το εγχείρημα έχει διάρκεια και δεν είναι απλή φωτογραφία για τα κοινωνικά δίκτυα.

Ρεαλιστικό σενάριο ή ρομαντική παρένθεση;

Αν υπογράψει, θα είναι ο γηραιότερος παίκτης στο ρόστερ της Ελ Πάσο Λοκομοτίβ. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σήμερα είναι ο Αρτούρο Ορτίς και ο Τόνι Αλφάρο, στα 33 και 32 αντίστοιχα. Το ερώτημα είναι απλό και σκληρό μαζί. Μπορεί ένας 35χρονος που άφησε το ποδόσφαιρο χρόνια πριν να σταθεί σε επαγγελματικό επίπεδο; Η USL Championship δεν είναι ερασιτεχνική σκηνή. Είναι απαιτητικό, σκληρό πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στις ΗΠΑ, με έντονο ρυθμό και φυσικές μονομαχίες. Η Ελ Πάσο Λοκομοτίβ πέρυσι τερμάτισε τέταρτη στη Δυτική Περιφέρεια, αλλά αποκλείστηκε νωρίς στα πλέι οφ από τη Φοίνιξ Ράιζινγκ.

Δεν ψάχνει διαφήμιση. Ψάχνει αποτέλεσμα.

Η ιστορία του Φερνάντες έχει κάτι βαθιά ανθρώπινο. Ένα παιδικό όνειρο που διακόπηκε από τραυματισμό, μια καριέρα που άνθισε αλλού και μια δεύτερη απόπειρα όταν οι περισσότεροι σκέφτονται την αποχώρηση. Αν τελικά υπογράψει, θα είναι ένα σπάνιο παράδειγμα μετάβασης από τη μυθοπλασία στο γήπεδο.

Κι αν δεν τα καταφέρει; Θα έχει τουλάχιστον δοκιμάσει. Σε μια εποχή που οι καριέρες σχεδιάζονται με ασφάλεια και φίλτρα, ένας 35χρονος που ρισκάρει για το παλιό του όνειρο έχει κάτι από την παλιά, ρομαντική εκδοχή του αθλητισμού. Αυτή που δεν μετρά μόνο τα λεπτά συμμετοχής, αλλά και το κουράγιο.

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