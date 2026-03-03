ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησε και... εξαφανίζεται η κοντομάνικη επετειακή φανέλα!

Λίγες μέρες μετά τη μακρυμάνικη vintage έκδοση, ο Δικέφαλος κυκλοφορεί και την αντίστοιχη κοντομάνικη φανέλα των 100 χρόνων, η οποία ήδη κυκλοφόρησε.
Όπως και η μακρυμάνικη, θα διατεθούν αρχικά 2026 κομμάτια, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν άμεσα, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ , παρόλα αυτά να είναι καθησυχαστική και να αναφέρει πως θα υπάρξουν νέες παραλαβές για τις ανάγκες του κόσμου.
PAOK 100: The Jersey of the Century | Short Sleeve Edition— PAOK FC (@PAOK_FC) March 3, 2026
Η κοντομάνικη έκδοση της επετειακής φανέλας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του Συλλόγου είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω του https://t.co/kbLA7BkzgN.
Θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια, όλα αριθμημένα, με τις… pic.twitter.com/zspEESE8lW