ΠΑΟΚ: Κυκλοφόρησε και... εξαφανίζεται η κοντομάνικη επετειακή φανέλα!

Η κοντομάνικη επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ κυκλοφόρησε και τα 2026 κομμάτια αναμένεται να γίνουν... καπνός.

Λίγες μέρες μετά τη μακρυμάνικη vintage έκδοση, ο Δικέφαλος κυκλοφορεί και την αντίστοιχη κοντομάνικη φανέλα των 100 χρόνων, η οποία ήδη κυκλοφόρησε.

Όπως και η μακρυμάνικη, θα διατεθούν αρχικά 2026 κομμάτια, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν άμεσα, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ , παρόλα αυτά να είναι καθησυχαστική και να αναφέρει πως θα υπάρξουν νέες παραλαβές για τις ανάγκες του κόσμου.

