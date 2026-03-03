Σε δύσκολη θέση η Ρίο Άβε, επτά ματς χωρίς νίκη και ένα γκολ

Η πορτογαλική ομάδα-ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη-, έμενε στο 0-0 με την Φαμαλικάο την Κυριακή (1/3) και περιορίζεται ακριβώς πάνω από την γραμμή του υποβιβασμού.

Δεν έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα εδώ και επτά αγώνες και έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ σε αυτό το διάστημα.

Η τελευταία νίκη που πέτυχε η Ρίο Άβε στο πρωτάθλημα ήταν πριν από δύο μήνες, πιο συγκεκριμένα στις 4 Ιανουαρίου, εναντίον της Κάσα Πία, με 3-1, σε μια εποχή που οι Βραζιλιάνοι Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ -αμφότεροι τώρα στον Ολυμπιακό-ήταν ακόμα μέρος της ομάδας.



Έκτοτε, η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έχει υποστεί ήττες στο πρωτάθλημα εναντίον της Μπενφίκα, της Νασιονάλ Μαδέιρα, της Αρούκα, της Μπράγκα, της Μορεϊρένσε, της Πόρτο και ισοπαλία με τη Φαμαλικάο.

Το μοναδικό γκολ σε αυτό το διάστημα έχει σημειώσει ο Μπλέσα εναντίον της Μορεϊρένσε, στην εντός έδρας ήττα με 1-2 .

Τη Δευτέρα (9/3) η Ρίο Άβε θα επισκεφτεί την Τοντέλα, που βρίσκεται εντός ζώνης υποβιβασμού, δύο βαθμούς κάτω από τη Ρίο Άβε.