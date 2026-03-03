Άρης: Νοκ άουτ με Ατρόμητο οι Σούντμπεργκ και Φαντιγκά - Δύσκολα και ο Μεντίλ

Οι Νοά Σούντμπεργκ και Νοά Φαντιγκά έχουν υποστεί θλάση και διάταση αντίστοιχα και θεωρούνται νοκ άουτ για την αναμέτρηση του Άρη απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα πρέπει αναγκαστικά να αλλάξει τα 2/4 της άμυνας του στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Ατρόμητο (7/3, 17:00) για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο λόγος είναι πως τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν σήμερα Τρίτη (3/3) οι Σούντμπεργκ και Φαντιγκά έδειξαν πως έχουν υποστεί θλάση και διάταση αντίστοιχα.

Τέλος σε ότι αφορά τον Χαμζά Μεντίλ, ο Μαροκινός μπακ έχει αποφύγει τον μυϊκό τραυματισμό, αλλά μέχρι στιγμής η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους «Περιστεριώτες» δεν είναι καθόλου βέβαιη.