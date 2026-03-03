Τι έδειξε η μαγνητική του Κένι - Με απουσίες ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά

Αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι στο δρόμο της επιστροφής, ωστόσο, κόντρα στην Κηφισιά ο Δικέφαλος θα παραταχθεί δεδομένα με απουσίες - Τι ισχύει με τον Κένι.

Εκτός αποστολής για το εκτός έδρας ματς θα είναι ο Κένι, η μαγνητική του οποίου έδειξε ότι έχει ένα αιμάτωμα στη φτέρνα. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, όπως αναφέρουν οι επιτελείς του Δικεφάλου, και θα γίνεται καθημερινή αξιολόγηση της κατάστασής του.

Από εκεί και πέρα, οι Τάισον - Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Οι Πέλκας και Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Ντεσπόντοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, με τα τωρινά δεδομένα, δεν υπολογίζονται ακόμη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από εχθές έχει επιστρέψει ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος έκανε τη δεύτερη προπόνησή του σε φουλ ρυθμούς.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ έγινε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.