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Τι έδειξε η μαγνητική του Κένι - Με απουσίες ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι στο δρόμο της επιστροφής, ωστόσο, κόντρα στην Κηφισιά ο Δικέφαλος θα παραταχθεί δεδομένα με απουσίες - Τι ισχύει με τον Κένι.

Εκτός αποστολής για το εκτός έδρας ματς θα είναι ο Κένι, η μαγνητική του οποίου έδειξε ότι έχει ένα αιμάτωμα στη φτέρνα. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, όπως αναφέρουν οι επιτελείς του Δικεφάλου, και θα γίνεται καθημερινή αξιολόγηση της κατάστασής του.

Από εκεί και πέρα, οι Τάισον - Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Οι Πέλκας και Μεϊτέ δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Ντεσπόντοφ έβγαλε μέρος της προπόνησης. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, με τα τωρινά δεδομένα, δεν υπολογίζονται ακόμη από τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από εχθές έχει επιστρέψει ο Ντέγιαν Λόβρεν, ο οποίος έκανε τη δεύτερη προπόνησή του σε φουλ ρυθμούς.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, ενώ έγινε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Τι έδειξε η μαγνητική του Κένι - Με απουσίες ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά