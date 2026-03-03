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Το Σάββατο το Πανιώνιος-Καλαμάτα - Στο Άργος το Αστέρας Β-Ηρακλής

Ποδόσφαιρο
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Το ντέρμπι του Πανιωνίου με την Καλαμάτα μονοπωλεί το ενδιαφέρον της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής:

Α' Όμιλος

Κυριακή 8/3

Play off
15:00 Αστέρας Aktor B - Ηρακλής ACTION 24
15:00 Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας SPORTAL.GR

Play out

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR
15:00 ΠΑΟΚ Β - Καμπανιακός ATHLETIKO.GR
15:00 Μακεδονικός - Καβάλα MEGA NEWS

Β' Όμιλος

Σάββατο 7/3

Play off

15:00 Πανιώνιος - Καλαμάτα ACTION 24
15:00 Ολυμπιακός Β - Μαρκό MEGA NEWS

Play out

15:00 Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου ATHLETIKO.GR
15:00 Ηλιούπολη - Χανιά SPORTAL.GR
15:00 Αιγάλεω Παναργειακός SPORTAL.GR
 

Το Σάββατο το Πανιώνιος-Καλαμάτα - Στο Άργος το Αστέρας Β-Ηρακλής