Μάνατζερ Ταρέμι: «Δεν έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις, είναι αφοσιωμένος στα επαγγελματικά»

Ο μάνατζερ του Μεχντί Ταρέμι διέψευσε τις φερόμενες δηλώσεις του Ιρανού επιθετικού του Ολυμπιακού για την πιθανή επιστροφή του στην πατρίδα του για να πολεμήσει στην Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, διέψευσε αυτά τα ανυπόστατα σενάρια με ανάρτηση του στα social media.

Αναλυτικά όσα είπε Φεντερίκο Παστορέλο:

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δηλώσεις, που αποδίδονται στον Μεχντί Ταρέμι, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.



Ο παίκτες είναι πλήρως συγκεντρωμένος στη δουλειά του στην Αθήνα και στο επαγγελματικό του μονοπάτι, με αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Σε μία λεπτή στιγμή όπως αυτή, είναι σημαντικό να αποφεύγονται οι ερμηνείες εκτός πλαισίου ή ανακρίβειες.

Εμπιστευόμαστε το αίσθημα ευθύνης και σεβασμού όλων».