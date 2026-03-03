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Παναθηναϊκός: Άνοιξε κι άλλη θύρα στη Λιβαδειά, από 30 ευρώ τα εισιτήρια

Ποδόσφαιρο
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Δυναμική παρουσία ετοιμάζουν την Κυριακή στη Λιβαδειά οι φίλοι του Τριφυλλιού για το κρίσιμο παιχνίδι με τους Βοιωτούς. 

Ο Παναθηναϊκός πήρε αρχικά τη θύρα 4 του γηπέδου, με τιμή εισιτηρίου στα 30 ευρώ (θα διατεθεί πιθανότατα στους οργανωμένους), ενώ πλέον άνοιξε και η θύρα 5, ακόμη 600 εισιτήρια, έναντι 40 ευρώ. 

Αυτές ήταν οι τιμές άλλωστε και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του Λεβαδειακού με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: 

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (8/3, 19:00), ότι διαθέσιμη είναι η θύρα 5. Η τιμή κάθε εισιτηρίου ανέρχεται στα 40 ευρώ.

Για να αγοράσετε το εισιτήριό σας πατήστε εδώ.


 

Παναθηναϊκός: Άνοιξε κι άλλη θύρα στη Λιβαδειά, από 30 ευρώ τα εισιτήρια