ΟΦΗ: Ξανά εκτός ο Γκονζάλεθ για Παναθηναϊκό

Ούτε στη Λεωφόρο θα είναι διαθέσιμος ο Ισπανός δεξιός μπακ του ΟΦΗ, χάνει ακόμη ένα παιχνίδι και ο Ζήσης Καραχάλιος, τιμωρημένος ο Αποστολάκης, αλλά εξέτισε ο Τιάγκο Νους.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΟΦΗ:

Με προπόνηση που έγινε το πρωί της Τρίτης (3/3) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του αυριανού (4/3, 18:00) αγώνα με τον Παναθηναϊκό, για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.

Ο Χρ. Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Lilo, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Krizmanic, Κανελλόπουλο, Vukotic, Bainovic, Ανδρούτσο, Neira, Nuss, Φούντα, Romano, Shengelia, Θεοδοσουλάκη, Salcedo και Iseka.

Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος, Γιάννης Αποστολάκης και οι Καραχάλιος (ατομικό πρόγραμμα), Gonzalez, Κοντεκάς, Καλαφάτης, Καινουργιάκης και Χνάρης.