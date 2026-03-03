Δ.Σ. στη Λίγκα για κλήρωση πλέι οφ, στοίχημα και... μουσική στα γήπεδα!

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League θα συνεδριάσει την Παρασκευή (6/3), συζητώντας μεταξύ άλλων για την κλήρωση στα πλέι οφ/άουτ, τα ποσοστά από το στοίχημα, αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα για τη μουσική στα γήπεδα!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026, στις 12:15 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Κλειδάριθμοι και λοιπά θέματα κλήρωσης των αγώνων Stoiximan Super League 1 Playoffs (Group 1-4 και Group 5-8) και Stoiximan Super League 1 Playouts τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

2/ Οικονομική ενίσχυση εκ του φόρου κερδών από τα τυχερά παίγνια και οικονομικές σχέσεις του συνεταιρισμού με τις ΠΑΕ – μέλη του.

3/ Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας - μουσικής στα γήπεδα.

4/ Διάφορα.