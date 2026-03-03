«Αβέβαιο το μέλλον του Αρμπελόα στη Ρεάλ μετά τη νέα ήττα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η πρόσφατη ήττα από τη Χετάφε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», η δεύτερη συνεχόμενη στη La Liga μετά από εκείνη με την Οσασούνα, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την αβεβαιότητα για το μέλλον του Άλβαρο Αρμπελόα.

Η «βασίλισσα» βλέπει την Μπαρτσελόνα να ξεφεύγει στο +4 και τα ισπανικά Μέσα επισημαίνουν ότι ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται υπό έντονη πίεση. Ο αποκλεισμός από το Κύπελλο και οι προβληματικές εμφανίσεις σε La Liga και Champions League έχουν προκαλέσει αμφιβολίες τόσο εντός όσο και εκτός συλλόγου.

Σύμφωνα με τη Marca, «ο χρόνος για τον Αρμπελόα τελειώνει», ενώ το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί με το Clasico στο «Καμπ Νόου» και τα κρίσιμα ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, θα κρίνει εν πολλοίς την παραμονή του στον πάγκο της Ρεάλ.