Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Ιράν για Μουντιάλ: «Απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας...»

Το Ιράν φλέγεται και ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πιθανή συμμετοχή της ομάδας στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Εν μέσω εχθροπραξιών το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, απέναντι στα αμερικανικά και τα ισραηλινά πυρά, μεταξύ άλλων έχει γίνει θέμα συζήτησης και το αν θα συμμετάσχει τελικά στην τελική φάση του Μουντιάλ το καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας πήρε για πρώτη φορά επίσημη θέση, αναφέροντας πως:

«Δεν είναι δυνατόν να πούμε ακριβώς, αλλά σίγουρα θα υπάρξει απάντηση. Αυτό σίγουρα θα μελετηθεί από τους υψηλόβαθμους αθλητικούς αξιωματούχους της χώρας και θα ληφθεί απόφαση για το τι θα συμβεί. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα είναι ότι λόγω αυτής της επίθεσης και της αγριότητάς της, απέχει πολύ από τις προσδοκίες μας ότι μπορούμε να δούμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα».