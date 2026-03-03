H χειρότερη ομάδα στον κόσμο παίζει στην... Κύπρο: 1 βαθμός σε 24 αγώνες, 5-59 γκολ!

Το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η ΕΝ Παραλιμνίου στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου, καταγράφοντας τις χειρότερες επιδόσεις στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Δεν έχει προηγούμενο, τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, η τραγική φετινή πορεία της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.

Η ιστορική ομάδα της Κύπρου, η οποία ανέδειξε μεταξύ άλλων τον μετέπειτα άσο του Ηρακλή, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Μιχάλη Κωνσταντίνου, έχει "κλειδώσει" τον υποβιβασμό της εδώ και καιρό και πλέον το μόνο που κάνει στο πρωτάθλημα είναι να μετράει ήττες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα έχοντας στον πάγκο της τον γνωστό μας Νταμίρ Κάναντι, άλλοτε προπονητή του Ατρομήτου, ο οποίος όμως δεν μακροημέρευσε και απολύθηκε ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πλέον έφτασε στις 24 αγωνιστικές όπου έχει μαζέψει μόλις έναν βαθμό, στην εκτός έδρας ισοπαλία με τον νεοφώτιστο Ολυμπιακό Λευκωσίας, ενώ πέτυχε και μόλις πέντε γκολ, δεχόμενη 59!

Εδώ και καιρό βέβαια το ρόστερ της έχει αποψιλωθεί και στηρίζεται κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, ώστε να ρίξει το μπάτζετ της, μιας και είχε διαφανεί ότι δεν υπήρχε σωτηρία.