Απρόσμενη διακοπή στο Γουλβς-Άστον Βίλα: Ο διαιτητής έφυγε για τα αποδυτήρια και οι εξέδρες πήραν «φωτιά»

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημάδεψε την αναμέτρηση της Γουλβς με την Άστον Βίλα για την 28η αγωνιστική της Premier League, όταν ο διαιτητής του αγώνα, Γκρεγκ Ντόουσον, αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά το παιχνίδι για έναν απρόβλεπτο λόγο.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη την Παρασκευή (27/02), δεν συζητήθηκε τόσο για το αγωνιστικό της σκέλος — με τους «λύκους» να πανηγυρίζουν μία σπάνια φετινή νίκη απέναντι στην ομάδα του Ουνάι Έμερι, όσο για το απρόοπτο που σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Περίπου στα μισά της επανάληψης, ο ρέφερι άρχισε ξαφνικά να κατευθύνεται με γρήγορο βηματισμό προς τη φυσούνα του γηπέδου, προκαλώντας απορία σε ποδοσφαιριστές και φιλάθλους. Αρχικά, πολλοί θεώρησαν πως επρόκειτο για έλεγχο κάποιας φάσης μέσω VAR ή για ιατρικό ζήτημα παίκτη. Ωστόσο, σύντομα έγινε γνωστό πως ο λόγος της ολιγόλεπτης διακοπής ήταν μια αιφνίδια αδιαθεσία του διαιτητή, που τον ανάγκασε να μεταβεί στα αποδυτήρια για λίγα λεπτά.

Μετά από περίπου τρία λεπτά, ο Ντόουσον επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο του «Μολινό» για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Οι φίλοι της Γουλβς, εκμεταλλευόμενοι την περίσταση, άρχισαν να τραγουδούν «χ@στ@κε, χ@στ@κε, χ@στ@κε» δίνοντας μια χιουμοριστική νότα στην αναμέτρηση.