ΠΑΟΚ: Ο Γιακουμάκης βραβεύτηκε για το buzzer beater κόντρα στον Λεβαδειακό (pic)

Ως το καλύτερο γκολ της 12ης αγωνιστικής της Super League ψηφίστηκε το νικητήριο του Γιώργου Γιακουμάκη στη Λιβαδειά, μετά την καταπληκτική κούρσα και ασίστ του Τάισον, με την διοργανώτρια αρχή να δίνει το βραβείο στον Κρητικό φορ.
Αναλυτικά:
Βράβευση Γιώργου Γιακουμάκη-Stoiximan Best Goal 12ης αγωνιστικής. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Best Goal 12ης αγωνιστικής για το γκολ που είχε σημειώσει απέναντι στον Λεβαδειακό.
🏆Βράβευση Γιώργου Γιακουμάκη-Stoiximan Best Goal 12ης αγωνιστικής.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 3, 2026
ℹ️Ο ποδοσφαιριστής του @PAOK_FC παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Best Goal 12ης αγωνιστικής για το γκολ που είχε σημειώσει απέναντι στον Λεβαδειακό.#slgr #StoiximanSuperLeague #BestGoal #Giakoumakis #Stoiximan pic.twitter.com/6uk0vgeFbI