ΠΑΟΚ vs Ολυμπιακός για όλα τα... γούστα - 6 ντέρμπι την Κυριακή

Γεμάτη ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός είναι η προσεχής Κυριακή (8/3), καθώς οι δύο αντίπαλοι θα μονομαχήσουν σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ αλλά και ακαδημίες.

Κυριακή για... σπίτι και όλη μέρα ντέρμπι, το καλύτερο για έναν φίλο του αθλητισμού. Μόνο που τα ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός έχουν διαφορετική «χροιά», ειδικότερα αυτή τη στιγμή, καθώς κρίνουν πολλά.

Έξι μονομαχίες αναμένεται να διεξαχθούν μέσα σε λίγες μόνο ώρες την προσεχή Κυριακή (8/3), με αγώνες για όλα τα... γούστα και σε κάθε άθλημα.

Η αρχή θα γίνει στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σουρωτής το πρωί της 8ης Μαρτίου (11:00), όταν η Κ15 του Δικεφάλου θα υποδεχθεί την αντίστοιχη των «ερυθρολεύκων» στο ντέρμπι που θα κρίνει ενδεχομένως τον πρωταθλητής της κατηγορίας.

Λίγο αργότερα (13:00) οι δύο ομάδες θα «μονομαχήσουν» για τη Super League K17, στην οποία οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο -3 από την κορυφή, ενώ ο Ολυμπιακός δεν έχει ελπίδες πρωταθλήματος στο -10 από τον πρώτο Παναθηναϊκό.

Ανάμεσα, στο γήπεδο του Ταύρου στην Αθήνα (12:00), θα διεξαχθεί η «ματσάρα» της Κ19, στην οποία θα βρεθούν οι δύο καλύτερες ομάδες των ακαδημιών τα τελευταία χρόνια, με τον ΠΑΟΚ να έχει το απόλυτο πλεονέκτημα (+7 από τον Παναθηναϊκό), για την επιστροφή στο «θρόνο» του πρωταθλήματος.

Στις 13:00, «μιλώντας» μπασκετικά, στο ΣΕΦ, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται την «πειραματική» ομάδα του ΠΑΟΚ, στην επιστροφή στην ενεργό δράση σε επίπεδο GBL.

Όμως η δράστη δεν σταματάει όπως και τα ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Στο PAOK Sports Arena για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Volley League (18:30), ο Δικέφαλος υποδέχεται τους Πειραιώτες, με τον νικητή να τερματίζει 3ος και να αντιμετωπίζει στα πλέι οφ τον Μίλωνα και τον ηττημένο 4ο και να «πέφτει» στον Παναθηναϊκό.

Last but not least, στο Φάληρο και στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00), «τιτανομαχία» για την 24η αγωνιστική της Super League, με τις δύο ομάδες να είναι πιθανότατα σε ισοβαθμία (αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά), μία μάχη με φόντο τα πλέι οφ.

