Ηλιόπουλος: «Αγαπάμε το ποδόσφαιρο του ευ αγωνίζεσθαι και όχι της λάσπης» (vid)

Στην εκδήλωση της ιστοσελίδας enwsi.gr βρέθηκε χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο που χτίζεται στην ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο με ευ αγωνίζεσθαι.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ηλιόπουλου:

«Σταύρο ακόμη δε με έχεις μάθει; Μιλάω σε μικρόφωνα; Χθες το έκανα γιατί ήταν 20 χιλιάδες. 13 ετών έφτασες; Είσαι από τα πρώτα άτομα που γνώρισα. Όπως ξέρετε, ήμουν εκτός ποδοσφαίρου για 30-35 χρόνια και ήσουν από τους πρώτους που συνάντησα στην επιστροφή μου στο ποδόσφαιρο. Ένας άνθρωπος με άποψη. Δεν το κρύβουμε πως έχεις φανατισμό μέσα σου για την ΑΕΚ. Καλά κάνεις. Όλο έχουμε κάποιες προτιμήσεις, ακόμη και οι γονείς στα παιδιά. Η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο είναι δεδομένη. Είσαι άνθρωπος με κρίση σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, με δύσκολες διαδικασίες, υπάρχουν άνθρωποι κακεντρεχείς, η αντικειμενικότητα είναι σα το διάολο στο λιβάνι για αυτούς.

Εχεις χτίσει κάτι με αξιοπρέπεια και με μεγάλο κοινό, στηρίζοντας το μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα γιατί η ΑΕΚ έχει μια μοναδική ιστορία, η οποία όλοι οι άνθρωποι που την αγαπάνε έχουν υποχρέωση όχι μόνο στα στηρίξουν με πάθος, να βάλουν την ίδια τους την ψυχή, προκειμένου να στηρίξουμε και να είναι ο σύλλογος στους αιώνες των αιώνων. Εδώ στο ίδιο ακριβώς μέρος ήμουν με τους παλαίμαχους. Ο Στέλιος ο Μανωλάς τραγούδησε. Είπαμε και τα δικά μας τα κομμουνιστικά. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο του ευ αγωνίζεσθαι και όχι της λάσπης.

Αυτό δεν τιμά και εσάς που δεν κοιτούσατε τι χρήματα θα πάρετε, παίζατε για την καψούρα σας. Σήμερα είναι διαφορετικό, φωνάζουν και κανένα μπόνους μπόνους. Εύχομαι τα 13 να τα κάνεις πολλά ακόμη, να έχεις ως επί το πλείστον ανθρώπους να σε στηρίζουν να σε αγαπάνε. Και φίλε Σταύρο σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η ΑΕΚ, την καινούρια σελίδα που θέλει να φέρει, σε θέλω αρωγό δίπλα της. Θέλω σε αυτή την παρουσία όλοι μας να δώσουμε λίγο παραπάνω, όπως και οι παίκτες να δώσουν το λίγο παραπάνω για να ανοίξουμε τους νέους ορίζοντες και η ΑΕΚ να γράψει μια λαμπρή ιστορία και μια σελίδα στο νέο κεφάλαιο αυτό που χτίζουμε με ευ αγωνίζεσθαι. Το λέω εδώ και ενάμισι χρόνο και το πιστεύω. Και επειδή εδώ είμαστε, το πιστεύω, έρχεται, έρχεται!»

