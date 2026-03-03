Ιράν: Οι διεθνείς της γυναικείας ομάδας έμειναν σιωπηλές στον εθνικό ύμνο (vid)

Μια ιδιαίτερα συμβολική και ηχηρή στάση κράτησαν οι παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, επιλέγοντας να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από την έναρξη του αγώνα τους.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 02/03, στον πρώτο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών. Την ώρα που ο ύμνος της χώρας τους ακουγόταν από τα μεγάφωνα, οι Ιρανές διεθνείς παρέμειναν απολύτως ακίνητες, με βλέμμα σταθερό μπροστά, ενώ από τις εξέδρες ακούγονταν αποδοκιμασίες ενόψει της αναμέτρησης με τη Νότια Κορέα, η οποία τελικά έληξε 3-0 εις βάρος τους.

Στο πλάνο φαίνεται και η προπονήτρια της ομάδας, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί, να παρακολουθεί τη σιωπηλή στάση των παικτριών της από την άκρη του γηπέδου, διατηρώντας ένα διακριτικό χαμόγελο.