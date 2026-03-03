Ιράν: Οι διεθνείς της γυναικείας ομάδας έμειναν σιωπηλές στον εθνικό ύμνο (vid)

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 02/03, στον πρώτο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών. Την ώρα που ο ύμνος της χώρας τους ακουγόταν από τα μεγάφωνα, οι Ιρανές διεθνείς παρέμειναν απολύτως ακίνητες, με βλέμμα σταθερό μπροστά, ενώ από τις εξέδρες ακούγονταν αποδοκιμασίες ενόψει της αναμέτρησης με τη Νότια Κορέα, η οποία τελικά έληξε 3-0 εις βάρος τους.
Στο πλάνο φαίνεται και η προπονήτρια της ομάδας, Μαρτζιγιέ Τζαφαρί, να παρακολουθεί τη σιωπηλή στάση των παικτριών της από την άκρη του γηπέδου, διατηρώντας ένα διακριτικό χαμόγελο.
The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.— Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026
So, to all liberal Western women:
Watch and learn.
THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY