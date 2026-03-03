Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο του στη Λιβαδειά

Δυναμικό "παρών" από τον κόσμο του Τριφυλλιού για το κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Οι Πράσινοι δίνουν το πιο κομβικό παιχνίδι τους την Κυριακή (8/3, 19:00) για να κλειδώσουν την είσοδο στην τετράδα, αντιμετωπίζοντας τον -4ο αυτή τη στιγμή- Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Στο "Λάμπρος Κατσώνης" θα έχουν και τη στήριξη των φιλάθλων τους, με τους γηπεδούχους να έχουν παραχωρήσει για την ώρα τη θύρα 4 του γηπέδου, ήτοι περίπου 700 εισιτήρια. Εφόσον αυτά εξαντληθούν θα ανοίξουν κι άλλες θύρες, όπως πράττουν πάντα οι Βοιωτοί, κάτι που έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια με τους "μεγάλους".

Αν ανοίξουν και οι υπόλοιπες θύρες του γηπέδου στην πλευρά όπου φιλοξενείται ο κόσμος των αντιπάλων, μπορούν να φτάσουν τα 2.500 εισιτήρια για τον κόσμο των Πρασίνων.