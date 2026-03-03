Μυθικό τρολάρισμα Μέσι: Σκόραρε και ρώτησε τον πάγκο της Ορλάντο αν θέλει αυτόγραφο (vid)

Ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, Λιονέλ Μέσι, ήταν για ακόμη μία φορά το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης — όχι μόνο για τα δύο γκολ που σημείωσε, αλλά και για μια σατιρική στιγμή προς τον πάγκο της Ορλάντο Σίτι.

Στο παιχνίδι του MLS, η ομάδα του Μαϊάμι κατάφερε να ανατρέψει το 2-0 με το οποίο βρέθηκε να χάνει από το 23’, με τον Αργεντίνο να πετυχαίνει τα πρώτα του τέρματα για τη φετινή σεζόν και να οδηγεί την ανατροπή.

Το πιο εντυπωσιακό στιγμιότυπο καταγράφηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο 38χρονος άσος εκτέλεσε απευθείας φάουλ από δύσκολη γωνία, διαμορφώνοντας το τελικό 2-4. Αμέσως μετά, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της Ορλάντο και, σε μια κίνηση με χιουμοριστική αλλά… τσουχτερή διάθεση, τους ρώτησε αν θέλουν ένα αυτόγραφο — κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους αντιπάλους.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο Μέσι έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 22 συνεχόμενα ημερολογιακά έτη, από το 2005 όταν έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, προσθέτοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό στοιχείο στη θρυλική του πορεία.