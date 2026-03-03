«Πακέτο τους Τζολάκη-Μουζακίτη με 50 εκατ. ευρώ θέλει η Γιουβέντους»

Το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τους Κωνσταντίνο Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού έχει γίνει γνωστό το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ο δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε δίνει μια νέα διάσταση στην υπόθεση.
Σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ, υποστηρίζει ότι η «Βέκια Σινιόρα» παρακολουθεί στενά τους δυο παίκτες, στέλνοντας άτομο στα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν και τον Πανσερραϊκό, ενώ προετοιμάζει την κίνησή της.
Πρόθεση της Γιούβε είναι να αποκτήσει και τους δύο άσους του Ολυμπιακού, προσφέροντας ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ. Ο Τζολάκης αναμένεται να αποτελέσει βασική λύση για τη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Ματία Περίν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, ενώ ο Μουζακίτης λογίζεται ως μια επένδυση για το μέλλον στη μεσαία γραμμή.
💰‼️Per i due talenti seguiti dalla #Juventus (visti sia in UCL a Leverkusen e sia in campionato con il Panseraikos), il portiere Kōnstantinos #Tzolakis e il centrocampista Christos #Mouzakitis, l'#Olympiacos valuta oltre 50mln € (25 Tzolakis e 30 Mouzakitis). https://t.co/T3vKG3j6YH pic.twitter.com/NdgYLtcayB— Mirko Di Natale (@_Morik92_) March 2, 2026