«Πακέτο τους Τζολάκη-Μουζακίτη με 50 εκατ. ευρώ θέλει η Γιουβέντους»

Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως πρόθεση της Γιουβέντους είναι να κάνει κίνηση για να πάρει τους Τζολάκη και Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό.

Το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τους Κωνσταντίνο Τζολάκη και Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού έχει γίνει γνωστό το τελευταίο διάστημα, ωστόσο ο δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε δίνει μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

Σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ, υποστηρίζει ότι η «Βέκια Σινιόρα» παρακολουθεί στενά τους δυο παίκτες, στέλνοντας άτομο στα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν και τον Πανσερραϊκό, ενώ προετοιμάζει την κίνησή της.

Πρόθεση της Γιούβε είναι να αποκτήσει και τους δύο άσους του Ολυμπιακού, προσφέροντας ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ. Ο Τζολάκης αναμένεται να αποτελέσει βασική λύση για τη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Ματία Περίν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, ενώ ο Μουζακίτης λογίζεται ως μια επένδυση για το μέλλον στη μεσαία γραμμή.