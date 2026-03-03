Η μάχη της εξέδρας: Ποιος έχει τον περισσότερο κόσμο στo φετινό πρωτάθλημα;

Η "εκστρατεία" των οπαδών της Ένωσης στον Βόλο έβαλε το ματς του Πανθεσσαλικού στη λίστα με τα παιχνίδια που συγκέντρωσαν τον περισσότερο κόσμο στο φετινό πρωτάθλημα. Ποια ματς βρίσκονται στην κορυφή;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Stoiximan Super League, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο βρέθηκαν την Κυριακή ακριβώς 20.000 φίλαθλοι, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ήταν της ΑΕΚ, για τον αγώνα με τον τοπικό ΝΠΣ Βόλο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών που έχει καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια σε επίπεδο πρωταθλήματος, αφού στο Κύπελλο το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει σε τελικούς.

Το παιχνίδι αυτό μάλιστα μπαίνει στη λίστα με τις μεγαλύτερες προσελεύσεις του φετινού πρωταθλήματος, όπου... κονταροχτυπιούνται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.

Το Καραϊσκάκη έχει εννιά πρωτιές, έναντι επτά της Allwyn Arena, με την Ένωση ωστόσο να έχει ουσιαστικά οκτώ ματς στο ενεργητικό της, αφού και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ήταν ο δικός της κόσμος που έκανε τη διαφορά.

Το παιχνίδι που συγκέντρωσε τον περισσότερο κόσμο στη φετινή Super League, είναι το πρόσφατο ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, με το μεγάλο διπλό των Πρασίνων στο Φάληρο όπου βρέθηκαν 32.954 φίλαθλοι και ακολουθεί το ΑΕΚ-Ολυμπιακός της αμέσως προηγούμενης αγωνιστικής με 31.100 οπαδούς στις εξέδρες. Ακόμη πέντε φετινά ματς είχαν περισσότερους από 30.000 φιλάθλους. Συγκεκριμένα τα: Ολυμπαικός-Άρης, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Λεβαδειακός, Ολυμπιακός-Ατρόμητος και Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός.

Στη λίστα υπάρχουν και τέσσερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα όλα τα ντέρμπι που έδωσε με ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό που έχει το μικρότερο γήπεδο από όλους αφού δίνει τα ματς πρωταθλήματος στη Λεωφόρο, με τη μισή χωρητικότητα από Καραϊσκάκη, Ν.Φιλαδέλφεια και Τούμπα, είχε τα περισσότερα εισιτήρια στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (13.565) τη 12η αγωνιστική, κόντρα στον Πανσερραϊκό (13.349) που έγινε κατ' εξαίρεση στο ΟΑΚΑ την 16η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό την 4η αγωνιστική (11.880) και με τον ΠΑΟΚ τη 10η (11.114).

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα ματς που είχαν τον περισσότερο κόσμο:

Σε μέσο όρο ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή με 29.792 φιλάθλους, ενώ ακολουθεί η ΑΕΚ με 25.025, ο ΠΑΟΚ με 18.172 και ο Παναθηναϊκός με 9.523. Έπονται η ΑΕΛ, ο ΟΦΗ και μετά ο Άρης.

Αναλυτικά ο πίνακας:



